Военные преступники в результате обстрела разрушили объекты инфраструктуры.
В Днепропетровской области российские оккупанты с воздуха атаковали Синельниковский район. Обошлось без жертв.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава военной администрации области Николай Лукашук.
По его словам, военные преступники в результате обстрелов разрушили объекты инфраструктуры.
“Вчера наши военные предоставили информацию о взятии контроля над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка. Сейчас, по данным Оперативного командования "Юг", также освобождены Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье", — рассказал Лукашук.
Он также добавил, что с каждым днем расстояние между врагом и границами нашей области со стороны Криворожского и Никопольского районов постоянно растет.
"В целом ситуация по всем направлениям сейчас полностью контролируется украинскими защитниками", — подчеркнул Лукашук.
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