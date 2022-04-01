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В Днепропетровской области российские оккупанты с воздуха атаковали Синельниковский район

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В Днепропетровской области российские оккупанты с воздуха атаковали Синельниковский район

Национальная полиция Украины

Военные преступники в результате обстрела разрушили объекты инфраструктуры.

В Днепропетровской области российские оккупанты с воздуха атаковали Синельниковский район. Обошлось без жертв.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава военной администрации области Николай Лукашук.

По его словам, военные преступники в результате обстрелов разрушили объекты инфраструктуры.

“Вчера наши военные предоставили информацию о взятии контроля над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка. Сейчас, по данным Оперативного командования "Юг", также освобождены Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье", — рассказал Лукашук.

Он также добавил, что с каждым днем расстояние между врагом и границами нашей области со стороны Криворожского и Никопольского районов постоянно растет.

"В целом ситуация по всем направлениям сейчас полностью контролируется украинскими защитниками", — подчеркнул Лукашук.

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