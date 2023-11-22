В ЕС заявили, что не могут поставлять Украине больше оружия, потому что оно экспортируется в третьи страны

Производственный потенциал оборонных предприятий в Европейском Союзе достигнет миллиона артиллерийских снарядов ежегодно, начиная с весны 2024 года. Однако 40% продукции продается за пределы Европы, поэтому не может передаваться Украине.

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Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает DW.

На сессии вопросов и ответов Европарламента на тему обязательств ЕС по предоставлению Украине миллиона боеприпасов до марта 2024 года он заявил, что к концу 2024 года это количество составит даже 1,3 – 1,4 миллиона снарядов.

Бретон заявил, что лично посетил предприятия, занимающиеся производством снарядов в 15 странах ЕС.

В то же время, по его словам, "проблема заключается в ситуации с контрактами в целом", поскольку около 40% продукции покидает Европу и уходит в третьи страны. Он отметил, что странам ЕС нужно сделать Украину приоритетным направлением для экспорта снарядов, но совет ЕС отвергает такое предложение.

Также проблема заключается в том, что стране ЕС не подписывают достаточное количество контрактов на производство оружия. "Мы шаг за шагом строим европейский рынок обороны. Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки в Украину".

Бретон заявил, что производство оружия ускоряется, и ЕС может поставлять гораздо больше оружия для Украины, но политическое руководство не проявляет такой воли.

Напомним, ранее сообщалось, что еврокомиссар по внутреннему рынку отметил, что возможность производства в ЕС увеличилась на 20-30% после середины февраля 2023 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что в начале 2023 года ЕС пообещал предоставить Украине 1 млн. артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

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