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Категория
Оружие
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Что известно о поражении российского корабля с ракетами "Калибр" в Финском заливе: детали атаки

Российский носитель «Калибров» мог оказаться под ударом вблизи острова Гогланд.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Что известно о поражении российского корабля с ракетами "Калибр" в Финском заливе: детали атаки

Ракеты калибр Фото иллюстративный / © Associated Press

В ночь на 11 ноября вблизи острова Гогланд в Финском заливе, вероятно, был поражен малый ракетный катер России. Он является носителем крылатых ракет «Калибр», которые используются российскими военными для ударов по территории Украины.

Об этом заявил военный эксперт и спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире " Мы — Украина».

По его словам, информация о возможном поражении российского судна требует внимания, поскольку такой катер может использоваться для запуска ракет не только в Балтийском регионе.

«Малый ракетный катер, находящийся на вооружении Российской Федерации, — это носитель „Калибров“. Он мог, например, быть опрокинут на тот же Каспий, а оттуда стрелять „Калибрамы“ по нашей территории», — объяснил Братчук.

Он также упомянул Новороссийск как одно из возможных направлений перемещения такого судна, хотя и выразил сомнение по этому варианту.

Остров Гогланд расположен в Финском заливе, недалеко от побережья Финляндии. По словам эксперта, вероятное поражение катера является частью более широкого влияния на военный потенциал России.

Братчук подчеркнул, что подобные события имеют значение для общего состояния русской армии.

Напомним, ранее Германия не пустила в Балтийское море танкер «теневого флота» РФ. Страна заблокировала проход через Балтику судна, отсутствующего в мировых реестрах.

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