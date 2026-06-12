Ракета Фламинго / © Associated Press

Реклама

Немецкая компания Diehl Defence рассматривает возможность запуска производства украинской крылатой ракеты «Фламинго» на территории Германии.

Об этом сообщает Financial Times.

Генеральный директор компании Гельмут Раух заявил, что в ближайшие недели проведет переговоры с Fire Point о потенциальном партнерстве. По его словам, руководство Diehl настроено по этому проекту «очень оптимистично».

Реклама

«Я думаю, что это вполне реально. Если мы создаем новый продукт, то большой смысл развернуть его производство также в Германии или других странах», — отметил Раух.

Идея обсуждается на фоне того, что Берлин ищет альтернативу американским ракетам Tomahawk.

Соединенные Штаты должны были разместить это оружие в Германии вместе со своим батальоном уже в этом году, однако президент США Дональд Трамп отменил это решение из-за споров с канцлером Фридрихом Мерцом по поводу войны в Иране.

В настоящее время страны ЕС активно ищут способы получить дальнобойное оружие, которое позволило бы поражать цели в глубоком тылу России.

Реклама

Ранее сообщалось, что командующий армией Германии Кристиан Фрейдинг рассказал, что Россия может напасть на страну-члена НАТО до 2029 года.

Мы ранее информировали, что Пентагон намерен отменить план поставки высокоточных крылатых ракет Tomahawk в Германию, что станет неожиданным срывом давней сделки с одним из крупнейших союзников.

Новости партнеров