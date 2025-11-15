В Германии объяснили, почему задержали процесс поставок Украине систем Patriot

ЗРК Patriot / © Украинский милитарный портал

Шатдаун в Соединенных Штатах стал помехой для того, чтобы Германия могла быстрее передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot .

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время совместной пресс-конференции с коллегами из «Группы пяти» в Берлине 14 ноября, передает Укринформ .

Чиновник напомнил, что еще в октябре Германия передала Украине две новые системы Patriot. «Это могло бы произойти еще быстрее, если бы не шатдаун в США, из-за которого требовалось их согласие», — отметил Писториус.

Он также подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона сейчас работает в условиях постоянно растущего количества вражеских ударов. По его словам, "украинской противовоздушной обороне становится все труднее сдерживать огромное количество дронов и крылатых ракет".

Министр объяснил, что это влияет и на показатели перехвата. «Это, по крайней мере, в одном сегменте этих воздушных систем, частично объясняет снижение процента перехвата», — добавил глава оборонного ведомства.

Кроме того, Писториус осудил массированную ракетно-дроновую атаку РФ на Киев в ночь на 14 ноября, назвав ее очередным свидетельством террора со стороны России.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей .

Мы ранее информировали, что Россия внесла изменения в программное обеспечение своих баллистических ракет. Поэтому эффективность противовоздушных батарей Patriot поражать модифицированные цели снизилась с около 42% до 6% .