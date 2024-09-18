В Госдепе США назвали, какое оружие может помочь Украине выиграть войну

Помочь Украине выиграть войну способен не один отдельный вид оружия, как вот дальнобойные ракеты, а целый комплекс вооружений. США работают над тем, чтобы обеспечить его для ВСУ.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает "Укринформ".

Свое заявление Миллер сделал, комментируя перспективы Украины по поводу возможности бить западным оружием вглубь территории РФ.

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"Как сказал министр обороны, нет ни одного оружия, которое в конце концов само по себе стало бы "волшебной палочкой", и которое стало бы решающим в этом конфликте. Существует ряд различных возможностей, которые вместе взятые могут помочь Украине выиграть эту войну, и мы продолжаем им предоставлять это", – рассказал представитель Госдепа.

Он сообщил, что в США продолжат оценивать, какими дополнительными возможностями и тактиками можно еще обеспечить Украину.

"И когда мы придем к оценкам, что это в их интересах и в интересах Соединенных Штатов, мы это сделаем", – отметил Миллер.

Напомним, по мнению старшего научного сотрудника New America, карьерного офицера спецназа США Лиама Коллинза, Запад не дает Украине разрешение бить вглубь территории РФ, потому что боится мнимых красных линий, которых не существует.

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