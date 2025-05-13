В Италии встретятся министры обороны ряда европейских стран: обсудят помощь Украине

Флаг Италии

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В Италии пройдет встреча министров обороны ряда европейских стран, в ходе которой будет обсуждаться поддержка Украины.

Об этом сообщает издание Sud Ouest.

В сообщении указывается, что саммит министров обороны европейских стран должен пройти в пятницу, 16 мая.

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Это станет уже четвертой подобной встречей — раньше они проходили в Берлине в ноябре, Варшаве в январе и Париже в марте.

В Минобороны Италии сообщили, что руководитель ведомства Гвидо Крозетто проведет встречу со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Великобритании для обсуждения координации поддержки Украины.

Также на встрече будет обсуждаться усиление европейской обороноспособности.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может нарастить объемы военной помощи Украине, если Соединенные Штаты откажутся продолжать поставки вооружения.

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Мы ранее информировали, что Италия намерена стать одним из лидеров в процессе экономического восстановления Украины, в частности, ее производственного сектора.