В Крыму зафиксировали перебрасывание батареи "Градов" — видео

Во временно оккупированном Крыму зафиксировали перебрасывание батареи реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Агенты зафиксировали железнодорожный поезд, перевозивший груз военного назначения в южном направлении. Зафиксирована транспортировка батареи РСЗО "Град", контейнеров с боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

"Вероятно, технику везут на ремонтную базу для восстановления боеготовности. Россияне продолжают снимать с хранения старую военную технику. К счастью, она эффективно уничтожается на линии фронта и в глубоком тылу. Оборонно-промышленный комплекс противника не успевает производить новую технику для нужд армии", — говорится. в сообщении.

Напомним, стало известно, когда и как Украина может уничтожить Крымский мост.

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