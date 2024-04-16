В Крыму зафиксировали перебрасывание батареи "Градов" — видео

Партизаны заметили перебрасывание батареи "Градов" по железной дороге.
Во временно оккупированном Крыму зафиксировали перебрасывание батареи реактивных систем залпового огня "Град".
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
Агенты зафиксировали железнодорожный поезд, перевозивший груз военного назначения в южном направлении. Зафиксирована транспортировка батареи РСЗО "Град", контейнеров с боекомплектом и горюче-смазочными материалами.
"Вероятно, технику везут на ремонтную базу для восстановления боеготовности. Россияне продолжают снимать с хранения старую военную технику. К счастью, она эффективно уничтожается на линии фронта и в глубоком тылу. Оборонно-промышленный комплекс противника не успевает производить новую технику для нужд армии", — говорится. в сообщении.
Напомним, стало известно, когда и как Украина может уничтожить Крымский мост.
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