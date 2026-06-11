В Lockheed Martin сделали тревожное заявление о ракетах для Patriot

ЗРК MIM-104 Patriot

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Американская компания Lockheed Martin заявила, что не способна гарантировать союзникам США конкретные сроки поставок ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на планы существенно нарастить производство.

Об этом сообщает Financial Times.

Вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ракетного подразделения Lockheed Martin Брайан Данн отметил, что компания активно работает над увеличением выпуска ракет PAC-3. В то же время дефицит этой продукции значительно усилился из-за войны войны с Ираном.

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Во время общения с журналистами на Берлинском авиасалоне ILA он заявил, что ситуация вызывает беспокойство среди союзников США, в частности, Германии, Японии, Польши, ОАЭ и Саудовской Аравии, использующих системы Patriot.

По словам Данна, новые производственные мощности «очевидно, позволят удовлетворить потребности многих пользователей в более короткие сроки», однако окончательное распределение ракет зависит не от компании.

«Очевидно, сейчас звучит много заявлений от Пентагона… по поводу того, как они планируют менять очередность, реорганизовывать то, кто первым получит ракеты. Мы не можем никому сказать, какое место вы займете в этом [приоритетном списке]. Мы ничего из этого не контролируем», — заявил он.

Еще одна руководительница ракетного подразделения Lockheed Martin Пола Гартли отметила, что во время встреч с представителями иностранных правительств все чаще сталкивается со скептическим отношением к американским оборонным подрядчикам.

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«Их возмущает то, что иногда случаются задержки и отсутствие необходимой продукции, а иногда возникает недовольство правительством. Я понимаю это разочарование», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Украина и вся Европа находятся в уязвимом положении из-за острого дефицита систем противобаллистической защиты типа Patriot и ракет к ним.

Мы ранее информировали, что у Украины есть возможность договориться с производителями в США о поставках новых систем Patriot и ракет к ним вне очереди, которая сейчас расписана на годы вперед.

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