В МИД заявили, что партнеры должны увеличить помощь Украине в 10 раз

По мнению замглавы МИД, это необходимо сделать западным партнерам, если они действительно хотят, чтобы война закончилась уже в этом году.

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник считает, что западные партнеры должны увеличить военную помощь Украине в 10 раз.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но: этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году", – заявил Мельник.

Он отметил, что партнеры Украины должны перейти все "искусственные красные линии" и выделить 1% своего ВВП на поставку оружия в Украину.

Кроме того, ранее на Общественном " Новый отсчет " Мельник заявлял, что глава Пентагона Ллойд Остин озвучивал сумму в 55 млрд долларов помощи, которую уже союзники предоставили Украине.

"Большая якобы цифра. Но если сравнить эту войну со Второй мировой войной, а, к сожалению, параллелей становится все больше, то тогда, только если взять ленд-лиз американского правительства, было предоставлено в ценах 1940-х годов пособия более чем на 50 млрд." долларов. В нынешних ценах это где-то 700-800 млрд долларов. Наши союзники должны осознать масштаб этой войны, помощь должна быть увеличена по меньшей мере в 10 раз прямо сейчас", – сказал Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики отмечают, что " чем быстрее Запад начнет раскрывать детали гарантий безопасности, которые он предоставит Украине, тем лучше ".

Кроме того, мы ранее информировали, что в ближайшие недели Соединенные Штаты начнут обучать украинских военнослужащих использовать и обслуживать танки Abrams.

Читайте также: