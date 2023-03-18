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В Минобороны Британии показали обучение украинских военных на танках Challenger 2

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
479
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В Минобороны Британии показали обучение украинских военных на танках Challenger 2

Фото: Associated Press

Великобритания предоставит Украине 14 танков Challenger 2.

В Великобритании военнослужащие ВСУ проходят подготовку на основном боевом танке.

Процесс обучения Минобороны Британии показал в Twitter.

"Великобритания обязалась предоставить 14 танков Challenger 2 и сопутствующую амуницию, чтобы поддержать Украину в ее продолжающейся битве за свободу", — говорится в сообщении.

Добавим, что российские власти, вероятно, готовятся содействовать более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих военных нужд.

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Дата публикации
Просмотры
479
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