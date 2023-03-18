В Минобороны Британии показали обучение украинских военных на танках Challenger 2

Великобритания предоставит Украине 14 танков Challenger 2.
В Великобритании военнослужащие ВСУ проходят подготовку на основном боевом танке.
Процесс обучения Минобороны Британии показал в Twitter.
"Великобритания обязалась предоставить 14 танков Challenger 2 и сопутствующую амуницию, чтобы поддержать Украину в ее продолжающейся битве за свободу", — говорится в сообщении.
hopefully additionally 14 Challenger 2 getting приспособился— Ostap ✙ (@ostap_kozak) 18 марта, 2023
Добавим, что российские власти, вероятно, готовятся содействовать более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих военных нужд.
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