В Минобороны Британии показали обучение украинских военных на танках Challenger 2

В Великобритании военнослужащие ВСУ проходят подготовку на основном боевом танке.

Процесс обучения Минобороны Британии показал в Twitter.

"Великобритания обязалась предоставить 14 танков Challenger 2 и сопутствующую амуницию, чтобы поддержать Украину в ее продолжающейся битве за свободу", — говорится в сообщении.

hopefully additionally 14 Challenger 2 getting приспособился — Ostap ✙ (@ostap_kozak) 18 марта, 2023

Добавим, что российские власти, вероятно, готовятся содействовать более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих военных нужд.

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