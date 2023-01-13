В Минобороны Германии заявили, что передача Marder Украине не ослабит Бундесвер

БМП Marder не входят в состав Бундесвера или немецкой армии

Глава Министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что 40 боевых машин пехоты Marder, которые должны быть переданы Украине, не повлияют на запасы ФРГ.

Об этом она заявила в ответ на обеспокоенность, что предоставление Украине 40 боевых машин пехоты Marder могут исчерпать запасы Германии, сообщает Радио Свобода.

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Ламбрехт заявила, что эти 40 БМП Marder не входят в состав Бундесвера или немецкой армии. Ряд немецких СМИ сообщил, что 20 машин будут со складов Бундесвера, а еще 20 – от оружейной компании Rheinmetall.

"Это был очень важный сигнал для НАТО, для наших союзников. Мы придерживаемся своих обязательств даже при таких особых условиях", — сказала Ламбрехт.

Напомним, ранее сообщалось, что США поддерживают решение союзников начать поставки танков для Украины, чтобы она могла защититься от российской агрессии.

Кроме того, мы ранее информировали, что полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что Вооруженные силы Украины уже в конце января – в феврале смогут задействовать на фронте новое западное наступательное оружие, в том числе бронетехнику.

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