В Минобороны Нидерландов назвали сроки передачи Украине F-16

Сроки передачи самолетов также будут зависеть от обучения украинских пилотов.

Первая партия истребителей F-16 от Нидерландов будет передана украинским военным в 2024 году.

Об этом сообщила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен в интервью MSNBC.

Она заявила, что в настоящее время военные Нидерландов совершают переход на F-35, именно поэтому могут передать украинцам истребители F-16. Оллонгрен заявила, что такие же процессы происходят в Норвегии и Дании.

Министр заявила, что сроки передачи самолетов также будут зависеть от обучения украинских пилотов. Она отметила, что курс обучения пилоты будут проходить от шести до восьми месяцев. Оллонгрен заявила, что это гораздо меньше времени, чем Нидерланды тратят на обучение своих летчиков.

Кроме того, министерства сообщили, что в настоящее время учебный центр создается на территории Румынии, который будет запущен в максимально сжатые сроки.

Она добавила, что передача истребителей F-16 Украине это не только помощь, а также ответный сигнал Кремлю.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине не все из обещанных истребителей F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, когда в США начнется языковая подготовка пилотов, которые будут летать на F-16.

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