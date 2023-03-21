В Минобороны показали, как силы ПВО уничтожили крылатую ракету на французским ЗРК Crotale (видео)

Украинские военные совершили два пуска на перехват российской крылатой ракеты.

В Министерстве обороны Украины обнародовали видео, на котором украинские военные успешно сбивают российскую крылатую ракету с помощью французского зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale NG.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украинские военные совершили два пуска на перехват российской крылатой ракеты, первый был неудачен, второй пуск поразил цель.

"Первый: не попал в цель. Второй: В цель!" — добавляют в Минобороны.

French short-range air defense system "Crotale NG" является услугой с #UAarmy.

Two launches targeting на русский путешествие missile.

Впервые один: полученный результат.

Second one: Goooal!



@GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) 20 марта, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел совещание по вопросам усовершенствования защиты населения в Черниговской области, в частности, усиления систем ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 с ПЗРК "Перун".

Читайте также: