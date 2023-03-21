В Минобороны показали, как силы ПВО уничтожили крылатую ракету на французским ЗРК Crotale (видео)

Украинские военные совершили два пуска на перехват российской крылатой ракеты.
В Министерстве обороны Украины обнародовали видео, на котором украинские военные успешно сбивают российскую крылатую ракету с помощью французского зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale NG.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Украинские военные совершили два пуска на перехват российской крылатой ракеты, первый был неудачен, второй пуск поразил цель.
"Первый: не попал в цель. Второй: В цель!" — добавляют в Минобороны.
French short-range air defense system "Crotale NG" является услугой с #UAarmy.— Defense of Ukraine (@DefenceU) 20 марта, 2023
Two launches targeting на русский путешествие missile.
Впервые один: полученный результат.
Second one: Goooal!
@GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ
Напомним, ранее сообщалось, что командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел совещание по вопросам усовершенствования защиты населения в Черниговской области, в частности, усиления систем ПВО.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 с ПЗРК "Перун".
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