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В Минобороны показали, как силы ПВО уничтожили крылатую ракету на французским ЗРК Crotale (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Минобороны показали, как силы ПВО уничтожили крылатую ракету на французским ЗРК Crotale (видео)

Фото: Associated Press

Украинские военные совершили два пуска на перехват российской крылатой ракеты.

В Министерстве обороны Украины обнародовали видео, на котором украинские военные успешно сбивают российскую крылатую ракету с помощью французского зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale NG.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украинские военные совершили два пуска на перехват российской крылатой ракеты, первый был неудачен, второй пуск поразил цель.

"Первый: не попал в цель. Второй: В цель!" — добавляют в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел совещание по вопросам усовершенствования защиты населения в Черниговской области, в частности, усиления систем ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 с ПЗРК "Перун".

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Дата публикации
Просмотры
988
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