В Минобороны Украины раскрыли детали беспрецедентного соглашения с Британией: что оно предусматривает

Это соглашение – одно из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны.

В Британии в составе украинской делегации во главе с президентом Украины была достигнута стратегическая договоренность по запуску масштабного проекта LMM-RapidRanger для укрепления ПВО Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В рамках этой инициативы Украина получит более 5000 ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) и пусковые установки к ним.

LMM – это высокоточные ракеты-интерсепторы, эффективно уничтожающие дроны "Шахед". Они уже доказали свою эффективность в боях 2022-2024 годов.

"Это соглашение – одно из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны. Проект на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов направлен на укрепление украинского ПВО к 2030 году. Он финансируется за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance (UKEF)", – говорится в сообщении Минобороны.

Также там заявили о проекте вместе с британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании.

Помимо поставки вооружения, межгосударственное соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий, что усилит нашу стратегическую независимость в сфере ПВО.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о пакете в 1,6 млрд фунтов стерлингов для Украины на закупку ракет для ПВО.

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