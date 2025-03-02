В Минобороны Украины раскрыли детали беспрецедентного соглашения с Британией: что оно предусматривает

Это соглашение – одно из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны.
В Британии в составе украинской делегации во главе с президентом Украины была достигнута стратегическая договоренность по запуску масштабного проекта LMM-RapidRanger для укрепления ПВО Украины.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
В рамках этой инициативы Украина получит более 5000 ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) и пусковые установки к ним.
LMM – это высокоточные ракеты-интерсепторы, эффективно уничтожающие дроны "Шахед". Они уже доказали свою эффективность в боях 2022-2024 годов.
"Это соглашение – одно из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны. Проект на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов направлен на укрепление украинского ПВО к 2030 году. Он финансируется за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance (UKEF)", – говорится в сообщении Минобороны.
Также там заявили о проекте вместе с британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании.
Помимо поставки вооружения, межгосударственное соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий, что усилит нашу стратегическую независимость в сфере ПВО.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о пакете в 1,6 млрд фунтов стерлингов для Украины на закупку ракет для ПВО.
Читайте также:
- Штаты не дадут Украине денег, пока Зеленский не приедет с миром — министр торговли США
- Спором в Белом доме Зеленского устранили как препятствие для переговоров с Россией – CNN
- Рютте назвал главные ожидания от саммита в Лондоне