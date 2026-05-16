В НАТО начали осознавать: военный рассказал, как западные военные учатся в ВСУ войне дронов

FPV-дрон Оса / © Defense Express

Армии стран НАТО осознали важность украинского опыта применения дронов в современной войне и постепенно начинают перенимать соответствующие тактики в Вооруженных силах Украины.

Об этом в интервью журналистке Лане Шевчук заявил командир группы спецподразделения «Гром» ВСУ Константин Прошинский.

По его словам, Европа продолжит поддерживать Украину, поскольку сама требует времени для перевооружения и адаптации к новым условиям ведения войны.

«Они не готовы. Я абсолютно убежден, что в этой связи Европа будет находить любые возможности, чтобы финансировать нас. Пока они там вооружаются, перевооружаются, создают единую европейскую армию — учатся у нас», — заявил военный.

Прошинский также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенным Штатам вроде бы не нужна помощь Украины.

«Трамп, он веселый парень, заявляет многое, но позавчера его министр войны или министр обороны господин Гегсет заявил, что они направляют военнослужащих США на обучение дронам в Украину», — сказал офицер.

Он также напомнил о недавних учениях НАТО в Швеции, в которых принимали участие украинские военные.

«Несколько дней назад на натовских учениях в Швеции наши ребята-дронщики с успехом несколько раз разбили условного противника из войск НАТО», — рассказал Прошинский.

По его словам, украинские военные демонстрируют высокий уровень подготовки во время международных учений.

«И я должен сказать, что за последние 2 года практически любые наши виды войск, которые выезжают на такие учения в Европу с войсками НАТО, постоянно во всех предполагаемых столкновениях побеждают», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия может получить возможность нападения на страны НАТО уже в ближайшие годы.

Мы ранее информировали, что кронпринцесса Швеции Виктория посетила военные учения Aurora 26, в которых приняли участие несколько стран НАТО и военнослужащие из Украины, в том числе из бригады «Азов».

