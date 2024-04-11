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В НАТО заявили, что Россия значительно нарастила преимущество в артснарядах над Украиной

В НАТО заявили, что Россия значительно нарастила преимущество в артснарядах над Украиной

Война в Украине / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ближайшее время этот показатель может достичь 10-1.

Россия увеличила преимущество Украины в количестве выпущенных артиллерийских снарядов.

Об этом заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, передает Reuters.

Он Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, что Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на один, выпущенный украинскими силами, но этот показных может возрасти.

"Если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, сторона, которая не может стрелять в ответ, проиграет. Следовательно, ставки очень высоки", — подчеркнул Каволи.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для срыва контрнаступательных действий россиян.

Кроме того, мы ранее информировали, что Эстония нашла дополнительные снаряды для Украины.

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