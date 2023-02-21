В новом пакете военной помощи Италия предоставляет Украине дополнительные системы ПВО

В новом пакете есть также другие важные системы – Spada и Skyguard.

В дополнение к системам ПВО SAMP/T-MAMBA в новом пакете военной помощи Италия вместе с Францией предоставит Украине и другие комплексы.

Об этом заявила глава итальянского правительства Джорджия Мэлони во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Когда продолжается наступление, все оружие оборонительное. Пока нет вопроса об отправке самолетов, это решение должно быть принято с международными партнерами. Мы сосредоточились на системах ПВО, SAMP/T, Spada, Skyguard. Приоритетом является защита инфраструктуры и граждан", — сказала Мелони. .

По ее словам, Италия много работала по этому поводу с Францией, чтобы как можно скорее передать систему Украине. Речь идет именно о SAMP/T.

"В новом пакете есть также другие важные системы – Spada и Skyguard. Для нас сегодня абсолютным приоритетом является защита стратегической инфраструктуры Украины для защиты гражданского населения", — заявила Мэлони.

Зеленский подтвердил, что Италия готовит дополнительные системы ПВО для Украины и отметил, что это "мощный пакет".

"Мы действительно получаем SAMP/T… .Очень серьезные технологии. Мы над этим долго работали, и личное лидерство госпожи премьер-министра дало возможность нам получить эти системы. Кроме того, еще две важные системы получит Украина", — сказал президент.

Это первый визит итальянского премьера в Украину.

Накануне президент США Байден обсудил помощь Украине из Мелони. Лидеры Италии и Америки говорили о координации по вопросам поддержки Украины, в том числе оборонной, экономической и гуманитарной помощи.

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