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В NYT рассказали, как Patriot спасли жизнь тысячи украинцев

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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В NYT рассказали, как Patriot спасли жизнь тысячи украинцев

Система Patriot

ЗРК Patriot продолжает защищать украинское небо.

Системы ЗРК Patriot продолжают успешно отражать российские баллистические ракеты, которые могли бы нанести огромные потери и разрушения.

Об этом пишет The New York Times.

Украинский военный рассказал, как 11 декабря в 4 утра радар зафиксировал какую-то аномалию. Как оказалось впоследствии, это была российская баллистическая ракета, летящая в направлении Киева. В то же время украинские силы выпустили несколько американских ракет Patriot. Эта ночь была успешной для украинского ПВО.

"Учитывая, что баллистические ракеты наносят больше потерь, я думаю, что количество спасенных жизней во время войны уходит на тысячи" — говорит военный.

Между тем, официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить $2-4 млн за штуку.

Украинский военный напоминает, что первую баллистическую ракету сбили 4 мая. Тогда все были очень удивлены, но после этого "доверие к оборудованию возросло"

Во время одной из самых сложных атак в мае и июне украинские системы "Патриот" сбили все 34 баллистических ракета.

"Нам удалось создать щит над государством благодаря нашим иностранным партнерам", – подчеркнул военный.

Заметим, что сбивание украинской системой ПВО российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" вошло в историю. Оказалось, что эти воздушные цели уязвимы.

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Дата публикации
Просмотры
813
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