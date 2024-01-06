В NYT рассказали, как Patriot спасли жизнь тысячи украинцев

Системы ЗРК Patriot продолжают успешно отражать российские баллистические ракеты, которые могли бы нанести огромные потери и разрушения.

Об этом пишет The New York Times.

Украинский военный рассказал, как 11 декабря в 4 утра радар зафиксировал какую-то аномалию. Как оказалось впоследствии, это была российская баллистическая ракета, летящая в направлении Киева. В то же время украинские силы выпустили несколько американских ракет Patriot. Эта ночь была успешной для украинского ПВО.

"Учитывая, что баллистические ракеты наносят больше потерь, я думаю, что количество спасенных жизней во время войны уходит на тысячи" — говорит военный.

Между тем, официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить $2-4 млн за штуку.

Украинский военный напоминает, что первую баллистическую ракету сбили 4 мая. Тогда все были очень удивлены, но после этого "доверие к оборудованию возросло"

Во время одной из самых сложных атак в мае и июне украинские системы "Патриот" сбили все 34 баллистических ракета.

"Нам удалось создать щит над государством благодаря нашим иностранным партнерам", – подчеркнул военный.

Заметим, что сбивание украинской системой ПВО российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" вошло в историю. Оказалось, что эти воздушные цели уязвимы.

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