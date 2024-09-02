В ОП раскрыли подробности о новой украинской баллистической ракете

Подоляк ответил на вопрос, будет ли новая украинская баллистическая ракета бить на расстояние более 500 км.

В Украине сегодня активно развивается дроновое производство, которым интенсивно занимаются частные и государственные компании.

Подробности рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE.

По словам Подоляка, при наличии разных модификаций Украина имеет определенное преимущество на некоторых направлениях.

"Что касается ракет, то, например, баллистическую сделать очень сложно. Нельзя получить готовые регламентные документы, инженерную составляющую, потому что это лицензии. Второе, было очень много людей, которые хотели получить прибыль здесь и сейчас", — рассказал советник ОП.

Кроме того, Подоляк ответил на вопрос, будет ли новая украинская баллистическая ракета бить на расстояние более 500 км.

"Плю-миниус, 600-700, как сказал Президент. Но я думаю, что все эти вопросы мы увидим во время их работы. Мне очень нравилась фраза Президента" не нужно говорить о Крымском городе, нужно сначала сделать, а потом говорить. Кажется, Курская операция тоже это показала. Да, можно говорить с точки зрения каких-то общих вещей", — резюмировал советник ОП.

Ранее Михаил Подоляк озвучил причину, почему переговоры с ОП пока невозможны.

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