В ОП заявили, что в российском оружии находят все больше компонентов из Китая

В русском оружии стало меньше компонентов в Западных странах, но стало больше из Китая.

Украинские военные находят все больше количество компонентов из Китая в российском оружии.

Об этом в комментарии Reuters рассказал замглавы Офиса президента Владимир Власюк.

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"Тенденция сейчас такова, что меньше западных компонентов (у оружия – ред.), но больше – не трудно (догадаться), какой страны – компонентов, произведенных в Китае. Конечно, Китай", — заявил Власюк.

Он отметил, что именно детали китайского производства находят наши военные в захваченном российском оружии.

Издание сообщает, что в российском беспилотнике "Орлан" были обнаружены компоненты китайского производства. Эксперты также сообщили об обнаружении китайских деталей в системе управления огнем российских танков.

Отметим, что Китай неоднократно заявлял, что он не намерен помогать одной из сторон конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что секретные документы Пентагона свидетельствуют, что Китай одобрил поставку России определенного летального оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Китай и Россия заинтересованы в продолжении войны в Украине.

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