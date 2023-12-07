В Пентагоне назвали сумму, инвестированную в производство оружия для Украины

В Минобороны США надеются, что Конгресс продолжит финансирование.
Соединенные Штаты уже инвестировали $27 млрд в контракты по производству оружия для Украины.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на Конференции оборонных индустрий.
Он выразил надежду, что Конгресс одобрит дальнейшее финансирование.
"Мы уже инвестировали около $27 млрд в более чем 35 штатах в контракты на производство критически важных для Украины средств, включая жизненно важные системы противовоздушной обороны, боеприпасы, тактические транспортные средства и другое оборудование", — сказал Остин.
Он отметил, что президент Джо Байден поставил четкую задачу, что Украина должна сохранить свой суверенитет и способность себя оградить от возможных российских агрессий в будущем.
Напомним, ранее сообщалось, что проект закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса Соединенных Штатов.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне назвали точную сумму, сколько средств осталось на военную помощь Украине.
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