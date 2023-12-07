Категория
Оружие
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Пентагоне назвали сумму, инвестированную в производство оружия для Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
213
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Пентагоне назвали сумму, инвестированную в производство оружия для Украины

Пентагон / Фото: Associated Press

В Минобороны США надеются, что Конгресс продолжит финансирование.

Соединенные Штаты уже инвестировали $27 млрд в контракты по производству оружия для Украины.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на Конференции оборонных индустрий.

Он выразил надежду, что Конгресс одобрит дальнейшее финансирование.

"Мы уже инвестировали около $27 млрд в более чем 35 штатах в контракты на производство критически важных для Украины средств, включая жизненно важные системы противовоздушной обороны, боеприпасы, тактические транспортные средства и другое оборудование", — сказал Остин.

Он отметил, что президент Джо Байден поставил четкую задачу, что Украина должна сохранить свой суверенитет и способность себя оградить от возможных российских агрессий в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что проект закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса Соединенных Штатов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне назвали точную сумму, сколько средств осталось на военную помощь Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
213
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация