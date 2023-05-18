В Пентагоне переоценили на $3 млрд стоимость предоставленного оружия ВСУ: чем это хорошо для Украины

Ошибка произошла из-за присвоения оружия более высокой стоимости, чем оно стоит на самом деле.

Пентагон переоценил американское оборудование, которое было отправлено в Украину, примерно в 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Сенате и в оборонном секторе правительства США.

Ошибка произошла из-за присвоения оружия, которое было изъято из составов США и отправлено в Украину, более высокой стоимости, заявили сегодня два высокопоставленных чиновника.

"Мы выявили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, переданное Украине", — сказал один из высокопоставленных оборонных чиновников.

Источники добавили, что Конгресс уже уведомлен о корректировке бухгалтерского учета.

Ошибка в учете открывает возможность отправки дополнительного количества оружия на эту же сумму в Украину для защиты от российской агрессии.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам объявил о передаче Украине очередной военной помощи, а также расширении своего участия в обучении украинских военных на территории Великобритании.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил информацию о том, что украинские военные уже начали применять дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву.

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