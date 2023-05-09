В Пентагоне подтвердили, что Украина сбила ракету "Кинжал" с помощью системы Patriot

Эти комплексы были поставлены Украине для защиты неба от постоянных ракетных атак со стороны России.

Украинские военные сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью американской системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер, информирует CNN.

"Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, применив систему противоракетной обороны Patriot", — сказал Райдер.

Он напомнил, что эти комплексы были поставлены Украине для защиты от постоянных ракетных атак со стороны России.

"Как вы знаете, эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты и международное сообщество предоставили Украине", — сказал Райдер.

Представитель Пентагона добавил, что США и их партнеры будут продолжать наращивать поставки средств противовоздушной обороны наземного базирования и боеприпасов, чтобы помочь Украине контролировать свое небо и помочь Украине защитить своих граждан от российских агрессоров.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня международные партнеры порадовали новым оборонным пакетом, который поможет защитить страну от российских захватчиков.

Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему силы ПВО не могут мгновенно перехватывать все российские ракеты и дроны по двум основным причинам.

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