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В Пентагоне подтвердили передачу Украине систем Patriot — СМИ

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В Пентагоне подтвердили передачу Украине систем Patriot — СМИ

Фото: Getty Images

О решении будет официально объявлено уже на этой неделе

В Министерстве обороны США подтвердили информацию о планах отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщила корреспондентка Голоса Америки в Пентагоне Карл Бабб.

Она заявила, что о решении будет официально объявлено уже на этой неделе.

Сначала план передачи должен быть согласован главой Пентагона Ллойдом Остином, а затем президентом США Джо Байденом.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента США Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что в МИДе Германии прояснили ситуацию с возможностью разместить в Украине системы ПВО Patriot.

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