В Пентагоне заявили, что не позволят "российским комментаторам" влиять на военную помощь для Украины

Соединенные Штаты не позволят "российским комментаторам" диктовать военную помощь, которую администрация президента Джо Байдена оказывает Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает CNN.

Таким образом, он прокомментировал заявление посольства России в Вашингтоне, которое предупредило о " непредвиденных последствиях ", если США передадут Украине системы ПВО Patriot для защиты от российских ракетных атак по гражданской инфраструктуре.

"Я считаю ироничным и очень выразительным то, что официальные лица страны, жестоко напавшей на своего соседа, совершив незаконное и неспровоцированное вторжение, намеренно направлено на убийство невиновных гражданских лиц, а также разрушает гражданскую инфраструктуру, что они решили использовать такие слова, как провокация, чтобы описывать оборонные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей", — сказал Райдер.

Райдер напомнил, что Россия могла в любой момент деэскалировать конфликт, а в Кремле решили "удвоить ставку". Также он призвал не забывать, что Россия является агрессором в этом конфликте.

Напомним, ранее сообщалось, что в России отреагировали на планы США передать Украине в ближайшее время мощные системы ПРО Patriot и пригрозили "непредсказуемыми последствиями".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне подтвердили передачу Украине систем Patriot.

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