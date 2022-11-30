В Пентагоне заявили, что пока не планируют передачу Украине систем Patriot

Министерство обороны США пока не планирует приступить к поставкам систем Patriot для защиты украинского неба от российских ракетных атак.

Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер, передает Голос Америки.

Он отметил, что противовоздушная оборона Украины остается в приоритете Минобороны США и союзников Вашингтона. "Что касается батарей Patriot из США — сейчас мы не планируем поставлять батареи Patriot в Украину", — сказал чиновник.

В то же время, он отметил, что если какие-то страны захочет передать Украине свои системы Patriot, то это будет суверенное решение государств. Райдер отметил, что если системы захочет передать страна НАТО, то такой шаг потребует обсуждения членов альянса.

"Опять же, мы будем продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы определить, каковы оборонные потребности Украины, и удовлетворить их", — сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что системы Patriot, будь современная военная техника, требуют достаточно существенной поддержки, обслуживания и тренировки, поэтому в США учитывают эти факторы, когда речь идет о поставках оружия для Украины.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал предоставить Украине Patriot, F-16, Leopard.

Также мы информировали, что если Украина получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, она сможет защитить до 120 километров фронта.

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