В Пентагоне заявили об уменьшении пакетов помощи для Украины

США использовали уже 95% из общей суммы $62,3 млрд, выделенных в поддержку Украины.

Соединенные Штаты будут и дальше помогать Украине в ее противостоянии российским агрессорам, но пакеты помощи станут меньше, поскольку Конгресс все еще не принял решения о дополнительном финансировании.

Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает Укринформ.

"Мы продолжим передавать пакеты, они просто становятся меньше. Поэтому мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который направил президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины в поле боя", — сказала представительница Пентагона.

Она напомнила, что США использовали уже 95% из общей суммы $62,3 млрд, выделенных в поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Представительница Пентагона напомнила, что администрация уже использовала все фонды Инициативы содействия безопасности Украине (USAI) и имеет в резерве около $1 млрд на пакеты PDA.

Она также напомнила, что Украина полагается на поддержку других стран.

"В прошлом месяце у нас была встреча контактной группы (в формате "Рамштайн" — ред.), в середине ноября будет еще одно заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину тем, что ей нужно в борьбе",- отметила Сингх.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном Департаменте Соединенных Штатов заявили, что помощь для Украины и Израиля является "императивом" для Вашингтона.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия просит страны, которым раньше продала оружие, вернуть его. Объясняется такая просьба очень просто – катастрофическими потерями в Украине.

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