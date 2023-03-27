В Польше заявили, что передадут Украине не все истребители МиГ-29

Варшава будет передавать Киеву самолеты постепенно, чтобы этот процесс проходил максимально эффективно.
Польша передаст Украине не все истребители МиГ-29, стоящие у нее на вооружении, и будет делать это поэтапно.
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью RMF24.
На вопрос журналиста о том, собирается ли Польша передать Украине все свои истребители, он заявил, что это не так.
"Нет, я не думаю, что мы отдадим Украине все истребители МИГ-29", – сказал Яблонский.
Кроме того, чиновник заявил, что Варшава будет передавать Киеву самолеты постепенно, чтобы этот процесс проходил максимально эффективно.
"В то же время мы укрепляем безопасность Польши", – добавил замглавы МИД Польши.
Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что иностранные пилоты боевых самолетов могут служить в Воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава. Для этого им нужно иметь военно-учетную специальность.
Кроме того, мы ранее информировали, что Вооруженные силы Словакии показали видео, на котором виден процесс передачи Украине истребителей Миг-29.
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