В Польше заявили, что передадут Украине не все истребители МиГ-29

Варшава будет передавать Киеву самолеты постепенно, чтобы этот процесс проходил максимально эффективно.

Польша передаст Украине не все истребители МиГ-29, стоящие у нее на вооружении, и будет делать это поэтапно.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью RMF24.

На вопрос журналиста о том, собирается ли Польша передать Украине все свои истребители, он заявил, что это не так.

"Нет, я не думаю, что мы отдадим Украине все истребители МИГ-29", – сказал Яблонский.

Кроме того, чиновник заявил, что Варшава будет передавать Киеву самолеты постепенно, чтобы этот процесс проходил максимально эффективно.

"В то же время мы укрепляем безопасность Польши", – добавил замглавы МИД Польши.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что иностранные пилоты боевых самолетов могут служить в Воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава. Для этого им нужно иметь военно-учетную специальность.

Кроме того, мы ранее информировали, что Вооруженные силы Словакии показали видео, на котором виден процесс передачи Украине истребителей Миг-29.

Читайте также: