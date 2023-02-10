В Раде оценили, сколько танков в ближайшее время может получить Украина

Украина может получить в ближайшие два-три месяца от 150 до 300 танков. Впрочем, они вряд ли успеют приехать к прогнозируемому наступлению РФ.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

По его словам, для увольнения Украины требуется от 500 до 700 танков.

"Есть разные подсчеты. Но если говорить ориентировочно, то в ближайшее время нам могут передать 150-300 танков – это в течение 2-3 месяцев", – рассказал он.

Он добавил, что танки нужны Украине до 1 апреля. Ведь именно этот промежуток времени может иметь важное значение посредством активизации русских войск.

"К наступательным операциям россиян мы готовы. Оборона прежде всего предполагает наличие надежных фортификационных укреплений и останавливающей наступление врага артиллерии. Танки — это все же более наступательное оружие. Самоходные артиллерийские установки мы уже получаем. Мы получаем боевые бронированные машины, которые могут усилить нашу оборону. Мы получаем достаточное количество ручных противотанковых средств", — добавил Вениславский.

Нардеп убежден, что очень негативных прогнозов по поводу наступления РФ вряд ли стоит делать.

"Думаю, мы сможем сдержать это наступление врага, а дальше будем ожидать, что для нашего наступления партнеры успеют предоставить необходимое количество техники", – резюмировал нардеп.

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для удара по Крыму.

Читайте также: