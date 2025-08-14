Премьер-министр Чехии Петр Фиала / © Associated Press

В этом году Украина получила один миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В ходе виртуальной встречи «Коалиции решительных» 13 августа глава чешского правительства отметил координацию позиций с президентом США Дональдом Трампом.

Он также приветствовал тот факт, что в заседании впервые принял участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Могу также сообщить, что на сегодняшний день мы из-за чешской инициативы по поставке боеприпасов в этом году уже передали в Украину один миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов», — подчеркнул Фиала.

