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В разведке рассказали, почему Иран пока не передает Путину баллистические ракеты

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В разведке рассказали, почему Иран пока не передает Путину баллистические ракеты

Фото: Associated Press

В Иране не все горят желанием помогать Путину

Украинская разведка утверждает, что Иран пока не передает России баллистические ракеты из-за возможных последствий для режима.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Юсов сообщил, что Тегеран передает Москве беспилотники, но Кремль пока не может получить от Ирана баллистические ракеты.

"Над этим идет серьезная работа, хотя предварительные договоренности мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть", — сказал он.

Юсов заявил, что в Иране не все хотят помогать России.

"Насколько нам известно, в Иране не все горят желанием помогать Путину, понимая, чем это для иранского режима может угрожать", — добавил Юсов.

Напомним, ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, каких ракет больше всего осталось в России и производят ли кафиры новые.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин может начать охоту на системы Patriot иранскими ракетами.

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Дата публикации
Просмотры
324
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