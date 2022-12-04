В разведке США заявили, что Россия быстро исчерпывает свой запас высокоточных ракет

Восстановить это оружие для России будет проблематично

Россия может испытать серьезные затруднения при создании новых высокоточных ракет, которые она использует для атаки против гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии.

Она отметила, что Россия использует больше оружия, чем успевает производить.

Хейнс заявила, что не имеет очных цифр, но уверена, что Россия очень быстро тратит свой запас высокоточных ракет.

"По нашим данным, у них нет возможности делать полностью у себя то, что они сейчас тратят. Так что это будет для них вызовом", — сказала Хейнс.

Напомним, ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия намеренно жестоко обстреливает украинскую гражданскую инфраструктуру и население.

Также мы информировали, что российские военные изменили тактику и наносят массированные ракетные удары по украинским городам.

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