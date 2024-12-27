В РФ появились "шахеды с искусственным интеллектом": как изменились их возможности

Россия начала "добавлять ума" некоторым ударным дронам типа Shahed-136. Их оснащают так называемым "искусственным интеллектом".

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на публикации в ведущих западных СМИ.

В этих статьях говорится, что россияне интегрируют в свои дроны ИИ, позволяющий координировать "рои дронов", преодолевать препятствия РЭБ на автономной навигации, обходить средства ПВО и "узнавать" объекты для атаки, похожие на электростанции.

Издание отмечает, что ввиду известных современных технологий в этих новых возможностях российских "шахедов" нет ничего удивительного.

"Описанные методы использования так называемого "искусственного интеллекта" разные по назначению, но вполне реализуются на уже имеющихся технологиях… Возможность вражеских дронов распознавать заложенную в память цель – это так называемое "машинное зрение". И распознавание дроном танка или САУ не сильно отличается от распознавания объектов энергетической инфраструктуры. А вот уточнение, что такая система позволяет ориентироваться несмотря на действие РЭБ, то есть без спутниковой навигации, очевидно, отсылает к так называемому новому поколению DSMAC, которое вроде бы активно используется в украинских дальнобойных дронах. Принцип также не сильно отличается от "машинного зрения" с автоматическим поиском и идентификацией объектов. Но вместо очертания цели – характерные ориентиры на местности", – говорится в публикации Defense Express.

Эксперты издания отметили, что для предоставления дронам таких возможностей они должны быть оснащены камерами, например тепловизионными, которые 23 декабря были уничтожены на российском складе в Алабуге в результате операции ГУР.

Также известно, что украинские военные источники заметили на российских "Герберах" использование mesh-модемов. Эти устройства позволяют беспилотникам "обмениваться данными и создавать гибкую сеть, выступая ретрансляторами друг для друга". По мнению экспертов, если в такую ​​сеть добавить алгоритм с передачей дронам своего положения и состояния, а также предупреждение для других дронов в рое об обнаружении РЭБ или сбитии по определенным координатам, то рой дронов сможет создавать оперативную карту с обозначенными районами, которые необходимо обходить.

"В конце концов появление аналогичных решений на "шахедах" достаточно предсказуемо. В целом речь идет об очередном витке технологической гонки и можно быть уверенным в том, что Украина найдет соответствующие решения для противодействия российским", — подытожили авторы статьи.

Напомним, РФ усиливает воздушную войну в Украине Секретный завод в особой экономической зоне "Алабуга" на юге Татарстана РФ значительно увеличил производство ударных и разведывательных беспилотников иранской разработки типа Shahed-136. За первые девять месяцев 2024 года завод в "Алабуге" выпустил 5760 дронов.

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