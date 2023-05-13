В Rheinmetall сообщили, когда заработает совместное с Украиной предприятие по ремонту танков

Соответствующее соглашение между предприятием и украинским правительством было подписано накануне.

Немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что совместное с Украиной предприятие по ремонту танков и другой военной техники начнет свою работу уже с середины июля 2023 года.

Об этом информирует пресс-служба концерна Rheinmetall.

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В сообщении указывается, что обе стороны согласовали все детали и подписали соглашение. "Для начала — при условии официального одобрения — будет создано совместное предприятие, которое станет связующим звеном между Rheinmetall и имеющимся государственным оборонным сектором Украины", — говорится в сообщении.

Указывается, что закрытие сделке планируется на конец июня 2023 года, а само предприятие должно начать свою работу уже в середине июля 2022 года.

"Удовлетворение срочных потребностей Украины в ее борьбе за свободу и демократию в кратчайшие сроки является для нас в Rheinmetall вопросом первостепенной важности. Благодаря своему опыту и возможностям Rheinmetall имеет все необходимое, чтобы стать ценным и сильным партнером Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе ", – заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Напомним, ранее сообщалось, что один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии концерн Rheinmetall основал с украинским "Укроборонпромом" совместное предприятие.

Кроме того, мы ранее информировали, что

"Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелые вооружения и военную технику совместно с по меньшей мере шестью странами-членами НАТО.

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