В Rheinmetall заявили, что Украина получила батарею ЗРК Skynex: аналитики удивлены

Гендиректор Rheinmetall Italia Алессандро Эрколан заявил, что в конце 2023 года Украине была передана первая батарея ЗРК Skynex. Эта новость вызвала удивление аналитиков, ведь она не совпадает с планами военных поставок.

Об этом пишет издание Defense Express.

Накануне портал Defense News со ссылкой на Эрколана сообщило, что в прошлом году в Украину поступила первая батарея зенитно-артиллерийского комплекса Skynex, которая была изготовлена на мощностях Rheinmetall Italia и оплачена немецким правительством. Поставка батареи была оплачена в рамках контракта на 160 млн долл., заключенного в декабре 2022 года. Поставка второй батареи Skynex в Украину по этому контракту ожидается в марте 2024 года.

"Указанную выше новость можно назвать в чем-то таинственной, потому что она не стыкуется с ранее известными данными о запланированной поставке систем Skynex в Украину", – отмечается в публикации Defense Express.

Там напомнили, что о поставках этих систем в Украину впервые сообщалось в апреле 2023 года. Соответствующее заявление сделал премьер Денис Шмыгаль во время визита в Италию.

В открытом доступе была информация о том, что контракт на поставку двух батарей Skynex был заключен в конце 2022 года, и что его стоимость составляла 186 млн дол. Также указывалось, что контракт оплачивал вообще "международный заказчик". Что касается срока поставок обеих батарей, то указывалось – до 2024 года.

Аналитики предположили, что в открытом доступе до этого момента могла быть не вся информация о поставках систем Skynex, "поэтому и есть описанные выше мелкие нестыковки".

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Характеристики Skynex

Skynex – комплекс ПВО, который сможет защитить критическую инфраструктуру Украины, уничтожать вражеские дроны-камикадзе Shahed и крылатые ракеты на малых дистанциях.

Батарея Skynex состоит из четырех артиллерийских установок калибра 35 мм, блока управления и контроля, радара X-TAR3D. Дальность поражения воздушных целей – до 3 км, темп ведения огня – до 1000 выстрелов в минуту. Skynex может работать автономно и как составляющая объединенной системы ПВО.

К слову, немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems приступил к поставке Украине 100 беспилотников Trinity разных моделей.

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