В России испугались, что Венесуэла может передать Украине советскую военную технику

Венесуэла может передать оружие Украине / © Associated Press

Реклама

Россия выражает серьезную обеспокоенность по поводу того, что Венесуэла может позволить Украине доступ к своим значительным запасам советского вооружения.

Об этом пишет Euractiv.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с венесуэльским коллегой заявил, что Москва обеспокоена попытками Запада привлечь латиноамериканские страны к схемам поставки вооружения Украине.

Реклама

«Нам известно о деятельности западных посланников, которые пытаются привлечь латиноамериканские государства в различные схемы поставки оружия в интересах Киева», — сказал Шойгу.

Он также подчеркнул, что Венесуэла до сих пор эксплуатирует значительные объемы военной техники советского и российского производства.

Как отмечает издание, Москва и Каракас имеют длительное военное партнерство, в рамках которого Россия в течение десятилетий поставляла вооружение и техническую поддержку.

После смены политического курса Венесуэла, по данным материала, начала двигаться в сторону более прагматичной внешней политики и возобновления контактов с США.

Реклама

Военный эксперт Александр Коваленко считает сценарий передачи такой техники Украине «очень реальным», учитывая наличие в Венесуэле советских танков, БМП, артиллерии и вертолетов.

В то же время, эксперт SIPRI Питер Веземан отмечает, что реализация такого сценария зависит от позиции США и их давления на Каракас, что пока выглядит неопределенным.

По его словам, в случае переориентации Венесуэлы на западных поставщиков старое российское вооружение может быть передано Украине напрямую или через посредников.

Ранее сообщалось, что США планирует предпринять дополнительные шаги по смягчению санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы, чтобы увеличить добычу нефти.

Реклама

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться в президенты Венесуэлы, ведь якобы есть там высокие рейтинги.

Новости партнеров