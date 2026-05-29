В России испугались, что Венесуэла может передать Украине советскую военную технику
Речь идет о потенциальных поставках или перепродаже техники на фоне переориентации внешней политики Каракаса.
Россия выражает серьезную обеспокоенность по поводу того, что Венесуэла может позволить Украине доступ к своим значительным запасам советского вооружения.
Об этом пишет Euractiv.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с венесуэльским коллегой заявил, что Москва обеспокоена попытками Запада привлечь латиноамериканские страны к схемам поставки вооружения Украине.
«Нам известно о деятельности западных посланников, которые пытаются привлечь латиноамериканские государства в различные схемы поставки оружия в интересах Киева», — сказал Шойгу.
Он также подчеркнул, что Венесуэла до сих пор эксплуатирует значительные объемы военной техники советского и российского производства.
Как отмечает издание, Москва и Каракас имеют длительное военное партнерство, в рамках которого Россия в течение десятилетий поставляла вооружение и техническую поддержку.
После смены политического курса Венесуэла, по данным материала, начала двигаться в сторону более прагматичной внешней политики и возобновления контактов с США.
Военный эксперт Александр Коваленко считает сценарий передачи такой техники Украине «очень реальным», учитывая наличие в Венесуэле советских танков, БМП, артиллерии и вертолетов.
В то же время, эксперт SIPRI Питер Веземан отмечает, что реализация такого сценария зависит от позиции США и их давления на Каракас, что пока выглядит неопределенным.
По его словам, в случае переориентации Венесуэлы на западных поставщиков старое российское вооружение может быть передано Украине напрямую или через посредников.
Ранее сообщалось, что США планирует предпринять дополнительные шаги по смягчению санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы, чтобы увеличить добычу нефти.
