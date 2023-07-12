В России придумали фейк, что Болгария отказалась поставлять Украине оружие

Российская пропаганда запустила фейк о том, что якобы властиБолгарии отказались предоставлять Украине оружие.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В сообщении указывается, что информация, распространяемая российскими средствами массовой пропаганды, не соответствует действительности.

Российские пропагандисты говорят, что Болгария перестанет поставлять Украине оружие из-за позиции пророссийского президента страны.

"Президент Болгарии Радев действительно заявлял, что "этот конфликт не имеет военного разрешения". Но его мнение – не решающее, Болгария – парламентская республика, поэтому последнее слово за парламентом", — говорится в сообщении.

Еще в декабре 2022 года парламент Болгарии проголосовал за предоставление Украине военной помощи. В начале текущего месяца глава Министерства обороны Тодор Тагарев заявил, что отдал распоряжение о проведении анализа типов и количества боеприпасов и техники, которые могут быть переданы Украине немедленно.

Напомним, ранее сообщалось, что Болгария может продать украинскому "Энергоатому" два ядерных реактора, которые производила Россия.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что проходящий в эти дни саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал, что страны Запада будут продолжать обеспечивать оружием и поддерживать Украину.

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