В сбитом российском БПЛА С-70 "Охотник" обнаружили западные компоненты

В частности, из США, Германии и Швейцарии.

Анализ сбитого украинскими силами российского беспилотника С-70 "Охотник" раскрыл важную деталь — вопреки международным санкциям для его производства были использованы западные компоненты.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО.

Вражеский дрон был сбит 5 октября вблизи Константиновки Донецкой области, а экспертиза подтвердила наличие деталей от компаний Analog Devices, Texas Instruments и Xilinx-AMD из США, Infineon Technologies из Германии и STMicroelectronics из Швейцарии.

"БПЛА С-70 является среди прочего носителем авиационных бомб УМПБ Д-30, которые россияне сбрасывают для разрушения гражданской инфраструктуры Украины", — говорится в комментарии.

Напомним, британская разведка дала неутешительный прогноз по атакам "Шахедами" по Украине.

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