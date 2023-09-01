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В середине сентября Украина получит первую партию танков Abrams — Politico

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В середине сентября Украина получит первую партию танков Abrams — Politico

Танк Abrams / Фото: Associated Press

Уже около 200 украинцев прошли практику на обучающих танках на полигонах США и Германии.

В середине сентября Украина получит первую партию американских танков Abrams по защите от российских агрессоров.

Об этом информирует издание Politico.

В сообщении указывается, что уже около 200 украинцев прошли практику на обучающих танках на полигонах США и Германии. Несколько дней назад военные завершили один из последних этапов подготовки на полигоне Хоэнфельс.

Официальный представитель Пентагона и еще одно американское чиновник сообщили журналистам, что уже в середине сентября первые 10 танков будут отправлены в Украину.

Представитель Минобороны Соединенных Штатов заявил, что десять танков находятся в Германии на окончательном ремонте. Они будут отправлены в Украину сразу после завершения ремонта.

Официальные лица стран Запада надеются, что тяжелая техника позволит украинцам получить преимущество над российскими кафиров и прорвать линию обороны захватчиков во время контрнаступления.

Напомним, ранее сообщалось, что СМИ сообщили, сколько танков Leopard 2 потеряла Украину во время контрнаступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что концерн Rheinmetall хочет использовать советские танковые заводы в Украине для производства Leopard.

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Дата публикации
Просмотры
138
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