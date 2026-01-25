В Сети показали последствия удара "Фламинго" по Белгороду: фото

Украинская ракета "Фламинго"

Российские пропагандисты пытаются преуменьшить эффективность украинских ракет «Фламинго», скрывая истинные последствия атак. Однако спутниковые фото с места удара в российском Белгороде показали, вероятно, стопроцентное попадание в цель и серьезные повреждения на предприятии, обслуживающем военно-промышленный комплекс государства-агрессора.

Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

«Противник заявляет, что из 4 ракет „до завода долетела только одна“, но спутниковые снимки свидетельствуют о другом: вероятно 4/4 ракеты достигли района цели, а радиус отклонения — <80 м. Наибольшая зона разрушений (25 м) не соответствует версии об „одном попадании“ — это похоже на попытку преуменьшить последствия», — сообщают аналитики канала.

В сообщении отметили, что удар был нанесен по предприятию ООО «СКИФ-М» — высокотехнологичному производителю специнструмента для обработки титана, алюминия и композитов — эти материалы являются критически важными для авиапроизводства.

По информации аналитиков, до 70% продукции этого предприятия использовались для производства российских боевых самолетов МиГ и Су (Су-34/35/57).

«Несмотря на войну компания продолжала импорт более $7,6 млн/год, в частности из Германии, и завозила высокоточные станки/центры (Stahli FH2-505, Hermle C40U)», — отметили в сообщении.

Аналитики также отметили, что украинские ракеты поразили основную производственную зону, а характер повреждений предполагает длительное и сложное восстановление.

Официальной информации об ударе по этому объекту в Белгороде ракетами «Фламинго», который был нанесен еще 23 сентября прошлого года, до сих пор не было.

Напомним, проведенная в июне 2025 года украинскими спецслужбами операция «Паутина» пока была единственной успешной атакой на самолеты стратегической авиации РФ, которые наносят ракетные удары по Украине. Однако эксперт по вооружениям Иван Киричевский считает, что существуют возможности атаковать российские ракетоносцы не только на аэродромах, но и в воздухе