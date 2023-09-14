В Сети показали прямую угрозу для Керченского моста и российских кораблей: видео

"Армия дронов" опубликовала видео-анимацию о том, как работают украинские надводные морские дроны.
В Сети показали, как украинские надводные морские дроны могут поражать вражеские корабли и опоры Крымского моста.
В четверг, 14 сентября, в Telegram-канале "Армия дронов" опубликована соответствующая видео-анимация.
В сопроводительной информации говорится, что Украина имеет на вооружении морские беспилотники длиной 5,6 метра и весом тонну.
Они могут нести полезную нагрузку 200 кг и разгоняться до 81 км/ч. Такие дроны управляемые, а продолжительность их работы – до 61 часа.
Стоимость одного такого морского беспилотника составляет 250 тысяч долларов.
"Это прямая угроза для Крымского моста и кораблей ЧФ РФ", — говорится в подписи к опубликованному видео.
Напомним, в составе Военно-морских сил ВСУ сформировали отдельную бригаду для применения морских беспилотников.
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