В Сети показали прямую угрозу для Керченского моста и российских кораблей: видео

"Армия дронов" опубликовала видео-анимацию о том, как работают украинские надводные морские дроны.

В Сети показали, как украинские надводные морские дроны могут поражать вражеские корабли и опоры Крымского моста.

В четверг, 14 сентября, в Telegram-канале "Армия дронов" опубликована соответствующая видео-анимация.

В сопроводительной информации говорится, что Украина имеет на вооружении морские беспилотники длиной 5,6 метра и весом тонну.

Они могут нести полезную нагрузку 200 кг и разгоняться до 81 км/ч. Такие дроны управляемые, а продолжительность их работы – до 61 часа.

Стоимость одного такого морского беспилотника составляет 250 тысяч долларов.

"Это прямая угроза для Крымского моста и кораблей ЧФ РФ", — говорится в подписи к опубликованному видео.

Как работают украинские надводные морские дроны

Напомним, в составе Военно-морских сил ВСУ сформировали отдельную бригаду для применения морских беспилотников.

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