В сети появились фото производства украинской крылатой ракеты «Фламинго»
Украинская оборонная промышленность запустила серийное производство новой крылатой ракеты «Фламинго».
В сети опубликована фотография производства новой украинской крылатой ракеты «Фламинго».
Снимок, сделанный для Associated Press, обнародовал в Facebook украинский журналист Ефрем Лукацкий.
«Украинские ракеты „Фламинго“ с дальностью полета более 3000 км, которые были запущены в серийное производство, можно увидеть в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point в неизвестном месте в Украине», — отметил журналист.
Зрительно ракета напоминает FP-5, представленную компанией Milanion Group в начале 2025 года.
По информации Defence Express, «Фламинго» имеет следующие характеристики:
максимальный вес боевой части — до 1000 кг;
дальность полета — до 3000 км;
скорость — до 900 км/ч;
навигация осуществляется по инерционной системе и GPS.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall планирует удвоить производственные мощности завода в Украине.
Мы ранее информировали, что Украина вышла на новый уровень в развитии военных технологий — дроны с оптоволоконным управлением поражают цели на расстоянии более 40 км.