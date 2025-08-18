ТСН в социальных сетях

Оружие
106
1 мин

В сети появились фото производства украинской крылатой ракеты «Фламинго»

Украинская оборонная промышленность запустила серийное производство новой крылатой ракеты «Фламинго».

Игорь Бережанский
Крылатая ракета «Фламинго»

Крылатая ракета «Фламинго» / © Associated Press

В сети опубликована фотография производства новой украинской крылатой ракеты «Фламинго».

Снимок, сделанный для Associated Press, обнародовал в Facebook украинский журналист Ефрем Лукацкий.

«Украинские ракеты „Фламинго“ с дальностью полета более 3000 км, которые были запущены в серийное производство, можно увидеть в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point в неизвестном месте в Украине», — отметил журналист.

Зрительно ракета напоминает FP-5, представленную компанией Milanion Group в начале 2025 года.

По информации Defence Express, «Фламинго» имеет следующие характеристики:

  • максимальный вес боевой части — до 1000 кг;

  • дальность полета — до 3000 км;

  • скорость — до 900 км/ч;

  • навигация осуществляется по инерционной системе и GPS.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall планирует удвоить производственные мощности завода в Украине.

Мы ранее информировали, что Украина вышла на новый уровень в развитии военных технологий — дроны с оптоволоконным управлением поражают цели на расстоянии более 40 км.

