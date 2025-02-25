В Словакии взорвалась гаубица Zuzana 2, которая предназначалась для Украины

На военном и техническом испытательном заводе в Зáгоре во время испытательных стрельб произошел взрыв на одном из новых образцов гаубицы Zuzana 2, которую Словакия производит для Украины.

Об этом пишет издание Denník N.

Сообщается, что гаубицу тестировали перед ее окончательной передачей заказчику. Министр обороны Роберт Калинак подтвердил факт взрыва.

Причина инцидента, по словам Калинака, пока не установлена и ее расследует полиция. Министр обороны отметил возможные причины трагедии: сбои в пороховых зарядах, сбои в боеприпасах или же в самой системе вооружения.

Также было подтверждено, что двое техников получили ранения. Оба при сознании контактируют и находятся в стабильном состоянии. Легче раненый находится в больнице Боры, а мужчина с тяжелыми травмами – в больнице на Крамарах.

Напомним, ранее мы писали о том, что лидер словацких националистов Андрей Данко предупредил о возможном возврате средств, потраченных на войну с Россией, и выразил опасение, что Украина использовала конфликт для получения финансовой помощи.

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