В СНБО сделали заявление о паузе в помощи от США

Нужно дождаться именно официальной информации по приостановке военной помощи для Украины от США.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Будет волна манипуляций и информационного давления на общество. Все равно нужно дождаться именно официальной информации, потому что в медиа будут надувать шарик максимально, чтобы вызвать панику", – говорится в сообщении Коваленко.

Он отметил, что в любом случае дипломатия ведется.

Руководитель ЦПД призвал не забывать, что "любые качели являются частью дипломатических комбинаций".

Напомним, CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь для Украины.