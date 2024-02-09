В США достаточно денег для обучения украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты могут завершить обучение в этом году.

Первые четыре украинских пилота, которые тренируются для полетов на F-16 на базе Национальной гвардии Моррис, штат Аризона, на пути к завершению обучения.

Об этом пишет Air&Space Forces Magazine.

Украинские пилоты прибыли в США в сентябре, чтобы учиться управлять F-16, сначала на авиабазе Лекленд, штат Техас, для ускоренного курса английского языка, а затем перешли к обучению на F-16.

По словам помощника министра обороны США по международной безопасности Селесты Уолландер, США и их союзники ожидают, что украинские военные достигнут начальной оперативной способности на F-16 до конца 2024 года.

"Очевидно, что когда мы переходим на более высокие уровни, они могут быть более продвинутыми или меньшими. Но мы рассматриваем каждого пилота отдельно, потому что мы хотим подготовить их, насколько это возможно, до того, как они вернутся в Украину, чтобы добиться успеха", – подчеркнул он.

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Пилоты Морриса проходят шестимесячный "курс B" или базовый курс, чтобы приобрести опыт в основах, необходимых для перехода на F-16. Именно такой курс сейчас проходят четыре украинских пилотов, сообщил ранее изданию представитель Минобороны.

"Наши стандартные операционные процедуры и инструкции по эксплуатации переведены для сопровождающих, чтобы они могли убедиться, что непрерывность обучения может продолжаться, когда они вернутся в Украину", — сказал он.

Такие ресурсы, вероятно, будут решающими, поскольку официальные лица и наблюдатели отметили, что содержание F-16 в Украине само по себе станет серьезной задачей.

Однако создание корпуса пилотов и технического обслуживания F-16 требует времени, и хотя украинский персонал также учится в Дании, возможность расширения обучения в США выглядит непонятной.

"У нас есть ресурсы, чтобы продолжить уже начавшиеся тренинги... и, надеюсь, все эти люди завершат обучение позже в этом году", — сказал Хокансон.

Напомним, что Украина получит от Нидерландов истребители F-16 уже в этом году. Уже известно, когда они будут готовы к передаче, однако эта информация пока закрыта.

Также стало известно, что Украина получит от западных союзников еще более дальнобойное оружие по сравнению с имеющимся. Ожидается, что истребители F-16 будут доставлены с ракетами дальностью 300-500 километров.

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