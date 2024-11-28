В США есть современные противоракетные комплексы, которые перехватят все, что может придумать Россия – Подоляк

Украина должна и дальше объяснять партнерам, что если есть договоренность о передаче оружия.

У Соединенных Штатов есть эффективные комплексы, способные противодействовать российскому оружию, но партнеры сейчас не готовы их предоставить Украине.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Мы же договорились в Вашингтоне об определенном количестве инструментов, позволяющих защитить небо Украины. Они могут перехватывать разные ракеты на разных этапах. Есть эффективные современные противоракетные комплексы, которые, кстати, поставили Израилю, которые перехватят все, что Россия может придумать", – сказал советник председателя ОПУ.

Однако Украина должна и дальше объяснять партнерам, что если есть договоренность о поставках оружия, значит, его нужно выполнить.

"Наше государство не может самостоятельно изготовить нужное количество систем ПВО и ПРО, и они находятся на складах США", — добавил Подоляк. .

Если Украина сможет комбинированно их использовать – вместе с авиационной компонентой и системами малой, средней и большой дальности, – они существенно повысят процент сбыта абсолютно всех российских ракет.

Напомним, Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи, в который войдут снаряды 152-мм калибра на сумму 350 млн евро.

А США готовят помощь для Украины на 725 млн. долларов. Об этом говорится в западных СМИ. Действующий президент США Джо Байден хочет максимально усилить позиции Украины, прежде чем покинет свой пост.

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