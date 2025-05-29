В США хотят создать новую версию F-35, способную выполнять задачи без пилота

F-35 / © Associated Press

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В США планируется разработать новую версию истребителя F-35, способную выполнять задачи без участия пилота.

Об этом заявил генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет на ежегодной конференции Bernstein по стратегическим решениям, передает Defense One.

По его словам, автономная модификация – лишь одна из нескольких инициатив, которые компания рассматривает после того, как проиграла конкуренцию Boeing в проекте истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США и была отстранена от программы ВМС F/A-XX.

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Что изменится в F-35

Среди предложенных усовершенствований:

улучшенные покрытия для снижения радиолокационной заметности,

обновленные сопла двигателей и изменения в аэродинамическом профиле,

новые возможности радиоэлектронной борьбы,

и главное - автономность, которая сможет сделать пилота "необязательным" в ближайшие несколько лет.

Тайклет подчеркнул, что многие из этих функций основываются на наработках, созданных для участия Lockheed в проектах шестого поколения.

Испытание – через два года

Ожидается, что обновленный F-35 сможет выйти на лётные испытания уже через два-три года. В компании считают, что такая модификация сможет обеспечить до 80% возможностей истребителя шестого поколения, но вдвое ниже.

Пока неизвестно, заинтересованы ли Пентагон и союзники в закупке такой версии. Lockheed Martin уже испытывает трудности с внедрением новых технологий в F-35: поставка обновления Technology Refresh-3 (TR-3) задерживается, что тормозит развертывание пакета усовершенствований Block 4.

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TR-3 - только в конце года

Тайклет заявил, что полная боеспособность TR-3 ожидается до конца 2025 года. Причиной задержки является сложная интеграция нового комплекса сенсоров Distributed Aperture System с остальным программным и аппаратным обеспечением.

"Как только интеграция будет завершена, мы ожидаем, что все поставленные самолеты будут готовы к боевому использованию – и для американских сил, и для союзников", – заявил глава Lockheed Martin.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах разработать новый двухмоторный боевой самолет F-55 и запустить модернизированную версию F-22 Raptor под названием F-22 Super.