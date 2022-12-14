В США не видят, что Украина продает третьим странам западное оружие

В Пентагоне считают, что результаты работы оружия можно увидеть на поле боя

В США нет информации о том, что предоставленное странами Запада оружие для защиты от российской агрессии могло быть продано в третьи страны.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

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«Сейчас у нас нет достоверной информации, которая указывала бы на то, что имело место любое перенаправление украинской помощи для незаконного использования», — отметил он.

Кроме того, Райдер отметил, что результаты оружейной работы можно увидеть на поле боя.

"Мы и дальше видим, как украинцы применяют возможности, предоставленные США и международным сообществом для того, чтобы усилить защиту своей нации и вернуть суверенную территорию", — подчеркнул генерал.

Напомним, ранее сообщалось, что в США не подтверждают активность белорусских вооруженных сил у границ с Украиной.

Кроме того, мы информировали, что в Министерстве обороны США подтвердили информацию о планах отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot.

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