В США не видят, что Украина продает третьим странам западное оружие

В Пентагоне считают, что результаты работы оружия можно увидеть на поле боя
В США нет информации о том, что предоставленное странами Запада оружие для защиты от российской агрессии могло быть продано в третьи страны.
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.
«Сейчас у нас нет достоверной информации, которая указывала бы на то, что имело место любое перенаправление украинской помощи для незаконного использования», — отметил он.
Кроме того, Райдер отметил, что результаты оружейной работы можно увидеть на поле боя.
"Мы и дальше видим, как украинцы применяют возможности, предоставленные США и международным сообществом для того, чтобы усилить защиту своей нации и вернуть суверенную территорию", — подчеркнул генерал.
Напомним, ранее сообщалось, что в США не подтверждают активность белорусских вооруженных сил у границ с Украиной.
Кроме того, мы информировали, что в Министерстве обороны США подтвердили информацию о планах отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot.
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