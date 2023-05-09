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В США оценили риск применения Россией ядерного оружия

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В США оценили риск применения Россией ядерного оружия

В США не видят перемещения ядерного оружия РФ, несмотря на агрессивную риторику Кремля / Фото: Getty Images

Пока нет никаких указаний на изменение позиции стратегических сил РФ.

Несмотря на воинственные заявления российского руководства, которое часто пытается "брызгать ядерным оружием ", в Вашингтоне не видят реальных признаков активизации ядерных сил РФ.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на собственные источники.

Высокопоставленные чиновники из Администрации президента США и Министерства обороны на правах анонимности заявили, что в настоящее время у разведки нет никаких данных о том, что российские ядерные силы как-то активизировались, несмотря на угрозы российского руководства.

В свою очередь, официальный представитель Совета национальной безопасности США подтвердил CNN, что "нет никаких указаний на изменение позиции стратегических сил РФ... Сейчас мы не видим ничего, что давало бы основания для изменения позиций наших собственных стратегических сил".

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые западные политики уговаривают Украину от освобождения оккупированного полуострова из-за угроз Путина применить в ответ ядерное оружие, заявила представитель президента в АР Крым Тамила Ташева.

Кроме того, мы ранее информировали, что после "атаки Кремля" неизвестными беспилотниками в России истерически заговорили о нанесении ядерных ударов по территории Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1551
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